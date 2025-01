Oportunidades: Sine de Anchieta tem mais de 100 vagas de emprego

Sine de Anchieta anunciou 101 vagas de empregos, nesta terça (28).

As oportunidades são para 21 áreas profissionais. Dentre elas estão: balconista de lanchonete, atendente, meio oficial de cozinha, motorista de caminhão-guincho, montador de estrutura metálica, operador de caixa e outras.

Leia também: Cachoeiro: cadastro do Cartão Escolar pode ser feito pela internet

O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Telefones: Exclusivo Vagas (28) 99254-7621- Exclusivo Seguro Desemprego (28) 99278-4821.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui