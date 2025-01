Os padres podem tirar férias? Entenda

As férias chegam e com elas chega um tempo de descanso e muita curtição. Mas, como será que é esse tempo para os padres? Será que é diferente? Os padres podem tirar férias?

Quando um padre está de férias, ele não deixa de exercer seu ministério no lugar onde se encontrar; suas férias são apenas uma ausência temporal da sua respectiva paróquia. Um sacerdote pode tirar férias de sua função de pároco, mas jamais tira férias da sua vocação de padre.

O Código de Direito Canônico diz que os padres devem ter anualmente um devido e suficiente tempo de férias. Isso responde às determinações do Concílio Vaticano II.

Muitos padres moram em outras cidades, estados e até países e chegam a ficar anos longe de suas famílias. Alguns utilizam o tempo de férias para realizar algum tratamento médico, outros para formação, para fazer alguma viagem ou peregrinação, etc.

Quanto tempo duram as férias?

O Direito Canônico dá ao sacerdote o direito de ausentar-se da paróquia pelo período de um mês, em regime de férias, salvo que obste uma causa grave. Os presbíteros diocesanos de Cachoeiro de Itapemirim, em sua maioria, entram em férias no mês de janeiro, com exceção dos padres e religiosos das paróquias instaladas no litoral e nas áreas turísticas.

Outras caraterística importante da igreja particular de Cachoeiro é que ainda que possam tirar 30 dias de férias, é muito difícil um presbítero que o faça de maneira completa ou ininterrupta; alguns não têm esse tempo e outros não querem fazê-lo. Então, cada um decidirá o tempo que mais lhe convém, dependendo das circunstâncias e necessidades de cada um.

Os seminaristas entram de férias?

Sim! Para um jovem que está nos primeiros anos de seminário, a saudade da família pode falar bem alto. E aí as férias são uma oportunidade para visitar os pais, irmãos e amigos. Na maior parte das congregações religiosas e seminários diocesanos, os seminaristas podem visitar a sua casa no mínimo duas vezes ao ano, durante o período de férias do ano letivo.