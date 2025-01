Pacers x Bulls AO VIVO: horário e onde assistir partida da NBA

Nesta quarta-feira (8), às 21h (horário de Brasília), Indiana Pacers e Chicago Bulls se enfrentam. Contudo, onde assistir Pacers x Bulls ao vivo pela temporada regular da NBA 2024/2025?

A partida, que será realizada no United Center, em Chicago, Estados Unidos, contará com transmissão do exclusiva do NBA League Pass (streaming).

Com 19 vitórias e 18 derrotas, o Indiana Pacers vem de vitória sobre o Brooklyn Nets, por 113 a 99. Vindo de três vitórias seguidas, o Pacers ocupa a 8ª colocação da Conferência Leste atualmente.

Já o Chicago Bulls, que ocupa a 10ª colocação da Conferência Leste, busca regularidade na temporada. Em seu último confronto, o Bulls venceu o San Antonio Spurs por 114 a 110.

Prováveis escalações

Indiana Pacers (Rick Carlisle): Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Bennedict Mathurin, Pascal Siakam, Myles Turner.

Chicago Bulls (Billy Donovan): Nikola Vucevic, Dalen Terry, Coby White, Zach LaVine e Patrick Williams.

Ficha técnica de Pacers x Bulls

Data: 8 de janeiro (quarta-feira)

8 de janeiro (quarta-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: United Center, em Chicago, Estados Unidos

United Center, em Chicago, Estados Unidos Onde assistir: NBA League Pass (streaming)

