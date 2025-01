Parma x Lecce ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (31), às 16h45 (horário de Brasília), Parma e Lecce se enfrentam, em confronto válido pela 23ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Parma x Lecce ao vivo?

A partida, que será realiza no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália, contará com transmissão exclusiva da Disney+ (streaming).

Em seu último jogo, o Parma perdeu para o Milan, por 3 a 2, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Atualmente, a equipe italiana ocupa a 16ª colocação da competição, com 20 pontos conquistados.

Já o Lecce, também vem de derrota, perdendo de 4 a 0 para a Inter de Milão, pela Série A Italiana. No momento, o Lecce ocupa a 18ª colocação da competição, com 20 pontos conquistados.

Parma (Fabio Pecchia): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri; Keita, Hernani e Sohm; Man, Bonny e Mihaila.

Lecce (Marco Giampolo): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo; Coulibaly, Pierret e Helgason; Dorgu, Krstovic e Tete.

