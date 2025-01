Capixabão: Rio Branco e Rio Branco-VN se enfrentam neste fim de semana

Neste domingo (2), Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova entram em campo no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. A partida tem início às 15h45 e é válida pela quarta rodada do Campeonato Capixaba 2025, que conta com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Rio Branco-VN chega para o confronto na segunda colocação da tabela, somando cinco pontos, frutos de dois empates e uma vitória. Já o Rio Branco ocupa a nona posição, com dois pontos conquistados, resultado de um empate e uma derrota até o momento.

Outros jogos

Desde o início da temporada, o Estádio Kleber Andrade já sediou três partidas do Campeonato Capixaba. A mais recente aconteceu nessa terça-feira (28), quando Porto Vitória e Rio Branco empataram por 1 a 1.