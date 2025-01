Paulino e Abercilio tomam posse em Irupi

Eleitos no dia 6 outubro 2024 com 51,48% dos votos por parte dos eleitores de Irupi, foram empossados na manhã de quarta-feira (3), o prefeito leito Paulino Lourenço (MDB) e seu vice, Abercilio Machado (Podemos). Na ocasião, também tomaram posse os nove vereadores eleitos.

A sessão solene, no primeiro dia do ano, ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença de familiares, amigos, populares e lideranças políticas e religiosas do município.

Em seu discurso, Paulino destacou que irá continuar tralhando para o bem-estar do povo de Irupi. “Com muita alegria e responsabilidade, tomamos hoje a posse como prefeito e vice-prefeito de Irupi. Esse momento marca o início de uma nova caminhada, cheia de trabalho e dedicação para fazer nossa cidade avançar ainda mais. Nosso compromisso é com cada morador de Irupi. Estamos aqui para trabalhar por uma cidade melhor, com mais oportunidades e mais progresso. Contamos com vocês nessa jornada!”, disse o prefeito empossado.

No Legislativo, tomaram posse no cargo de vereador Cristina Gonçalves Dionizio (PODE), João Batista Gonçalves Dornelas (UNIÃO), João Batista Nunes (PP), José Carlos Nunes Moreno (PODE), José Teodoro de Almeida (MDB), Leonardo Castro Sathler (PL), Oseias Pires Soares (PODE), Romildo Oliveira da Silva (MDB) e Virginia Cristina da Silva Correa (PSB).

Nova Mesa

A Casa de Leis terá como presidente o vereador José Carlos Nunes Moreno, vice-presidente Romildo de Oliveira da Silva e primeira secretária Cristiana Gonçalves Dionízio, para o biênio 2025/2026.

Conforme previsto em lei, os eleitos proferiram juramento, assinaram o termo de posse e discursaram pela primeira vez na presença de um grande público presente no plenário da Casa.