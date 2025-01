“Sou grato a Deus”, diz Luis Pancoti ao tomar posse em Ibatiba

O prefeito eleito no município de Ibatiba, na região do Caparaó, Dr. Luis Pancoti (PL), e seu vice, Ezequias Mariano (PL), vereadores eleitos e reeleitos, tomaram posse na tarde de quarta-feira (3).

A solenidade ocorreu na Quadra de Esportes do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), que ficou cheia com a presença de populares, familiares e amigos dos empossados. Também estiveram presentes os ex-prefeitos de Ibatiba, Dr. Lindon Jonhson, Zé Alcure e o deputado federal Messias Donato (PL).

Durante seu discurso de posse, o prefeito eleito agradeceu a Deus e o apoio do seu grupo político e da população ibatibense.

“Sou grato a Deus por cada um de um de vocês aqui presentes. Peço a Deus que me dê sabedoria para tomar as decisões corretas, fazer com que a nossa cidade desenvolva e traga uma qualidade de vida que todos os cidadãos merecem. Esse é meu empenho com o grupo que vai estar conosco neste governo. Gratidão a todas as lideranças e companheiros que acreditaram no meu nome, em quanto muitos não acreditaram. E a todos vocês desta cidade, sem vocês, certamente não estariam aqui. Deus chama pessoas para um propósito. Ser prefeito não é para ficar famoso, ficar na história, não é para ficar orgulhoso. Deus quer que, através de um mandato de um prefeito, ele realize o propósito na vida desta autoridade. Eu entendo que neste tempo é isso que Deus quer fazer em Ibatiba”, disse Pancoti em seu discurso.

Mesa Diretora

Na ocasião, também foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025 a 2026. O presidente eleito foi o vereador Marquinho Delega, vice-presidente eleito Victor Willian e o primeiro secretário o vereador Pelé.

Em Ibatiba os vereadores que foram empossados foram: Fernando Vieira (Republicanos); Robervânia Bento (PL); Vanito (PP); Marli de Santa Maria (MDB); Victor Willian (PL); Jadson Moreno (Republicanos); Pelé (PL); Jorcy (Podemos); Sidimar do Mercadinho (Novo); Professor Wesley (MDB) e Marquinho Delega (DC).