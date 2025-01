Pika-americana está superando as mudanças climáticas, diz pesquisa

Segundo estudos recentes, a pika-americana, tradicionalmente considerada uma espécie sentinela em relação ao aumento das temperaturas na América do Norte, pode estar se adaptando as mudanças climáticas.

A pika, cujo nome científico é Ochotona princeps, tem o hábito de construir suas casas nas regiões montanhosas mais frias do oeste da América do Norte.

De acordo com os estudos, o adorável animal pode superaquecer em altas temperaturas, o que o torna incrivelmente sensível às mudanças climáticas. Pelo menos, era isso que se pensava até então.

Uma nova revisão da literatura científica conduzida pelo conservacionista Andrew T. Smith, e divulgada pelo Journal of Mammalogy, afirma o contrário: a pika está superando muito bem as mudanças climáticas.

“Esses resultados mostram que as pikas são capazes de tolerar um conjunto mais amplo de condições de habitat do que se pensava anteriormente”, ressalta Smith.

