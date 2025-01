PM divulga balanço de apreensões em cidades do Sul do ES; veja números

Nesta segunda-feira (6), a 15ª Companhia Independente de Polícia Militar, que cobre os municípios de Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e Apiacá, apresentou os resultados operacionais obtidos durante todo o ano de 2024.

No total foram 2.456 operações policiais, 862 autos de infração de trânsito, 16 armas apreendidas, seis veículos recuperados, 23 mandatos de prisão cumpridos e 124 pessoas detidas.

Já as apreensões de drogas durante o ano passado, chegaram aos seguintes números: 3.312 buchas de maconha, 1.144 pinos de cocaína e 276 pedras de crack.

