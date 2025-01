PM prende dois indivíduos e apreende dez polvos em praia do ES

Na manhã desta sábado (4), a Polícia Militar Ambiental flagrou dois indivíduos praticando pesca ilegal de polvos na Praia das Castanheiras, em Guarapari, no Espírito Santo.

Leia também: Polícia Militar apreende drogas em bairro de Cachoeiro; confira

Durante o patrulhamento na região, os militares flagraram dois indivíduos saindo da água com equipamentos de mergulho, como: máscaras, luvas, nadadeiras e fisgas bicheira, material proibido pela legislação ambiental.

Assim, os policiais viram que um dos indivíduos portava uma “fieira” com dez polvos, que haviam sido capturados por meio de uma pesca submarina. Nove dos dez polvos estavam mortos, por conta do longo tempo em cativeiro. O único dos moluscos que sobreviveu, foi devolvido com vida e segurança para seu habitat natural. Uma guarnição do BPMA prestou o devido apoio aos policiais.

Quatro dos animais capturados, tinham menos que 11 centímetros, tamanho mínimo regulamentado pela legislação vigente. Sobretudo, a prática de pesca submarina em áreas próximas à praia e rochedos é proibida, conforme as normativas que visam preservar a fauna marinha.

Os dois indivíduos foram conduzidos para Delegacia de Polícia de Guarapari, sendo apresentados para autoridade judiciária. Os dois estavam sem carteira de pescador, configurando assim, mais uma infração.

Leia também: “Eu Amo Cachoeiro”: motorista perde controle e derruba letreiro