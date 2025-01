PM prende homem foragido do sistema prisional em São José do Calçado

Na noite desta quinta-feira (23), policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem, de 26 anos, com mandado de prisão em aberto, no loteamento São Domingos, em São José do Calçado.

Chegando ao loteamento, onde estaria escondido o homem, que estava foragido do sistema prisional, os policiais avistaram o indivíduo, que quando percebeu a presença dos policiais, tentou fugir, atravessando quintais e terrenos. Contudo, o homem foi alcançado e detido pelos policiais.

Contra o indivíduo, havia um mandado de prisão com comunicado de fuga, expedido pela Comarca de Viana, em 14 de janeiro de 2025, por conta do crime de homicídio.

Além do homem, os policiais apreenderam a quantia de R$ 289,24, um celular, uma porção de cocaína, uma bucha de maconha e materiais para embalar as drogas, que foram dispensados durante a fuga do indivíduo.

Assim, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.