PM reforça segurança em Atílio Vivácqua e Apiacá durante o verão

A 15ª Cia Independente da Polícia Militar (PM) intensificou a segurança em Atílio Vivácqua e Apiacá, aumentando a presença ostensiva da PM em locais públicos e vias movimentadas.

O reforço aconteceu entre os dias 22 e 24 de janeiro, e contou também com a implementação de patrulhamento preventivo e reforço das operações de presença, saturação e abordagens, em diversos bairros.

As operações integram a Operação Verão, que visa garantir tranquilidade e segurança para população local, e também, turistas, que frequentam a região nesta época do ano.

