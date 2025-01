Suspeito agride companheira, policial e mais uma pessoa em Mimoso

Neste sábado (25), por volta das 22h, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência sobre uma suposta tentativa de homicídio, que teria acontecido em um bar de Mimoso do Sul.

Assim, os militares se dirigiram até o Hospital Apóstolo Pedro, onde encontram um homem, que relatou aos policiais sobre uma confusão, ocorrida quando estava em um bar, local onde foi agredido por outro indivíduo, enquanto tentava separar uma briga de casal entre o agressor e sua namorada. O homem foi agredido na região do supercílio e da boca, levando alguns pontos cirúrgicos nos locais.

Mais tarde, naquele mesmo dia, por volta das 22h50, a guarnição recebeu uma nova ligação, se dirigindo assim para a residência do casal envolvido na ocorrência, pois o suspeito teria agredido sua companheira e estava se recusando a sair da casa.

Chegando ao endereço da vítima, no Morro da Palha, os policiais foram surpreendidos pela vítima na frente de sua casa, trancada no lado de fora da residência. A mesma informou aos militares que já havia pedido diversas vezes para o agressor abrir a porta. Assim, a vítima pediu para que a guarnição adentrasse a casa.

Dentro da residência, os policiais pediram para que o homem levantasse do sofá, no qual estava deitado, porém, o indivíduo se recusou a obedecer a ordem dos policiais. O agressor continuou deitado e começou a desacatar os policias com ofensas verbais.

Após diversas tentativas verbais de colaboração, o homem entrou em luta corporal com um dos policiais, contudo, após alguns minutos, foi contido por técnicas de defesa pessoal. A guarnição encaminhou a vítima até um hospital da região, para os devidos cuidados, já que a mulher apresentava lesões aparentes em seu rosto.

O agressor foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, chegando ao local, os militares encontraram R$ 150,00 em espécie e três pinos de substância análoga a cocaína com o indivíduo.

O homem foi entregue sem lesões, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.