VÍDEO| Jovens tentam furtar moto em frente à Prefeitura de Cachoeiro

Na madrugada desta quinta-feira (30), dois menores foram apreendidos após uma tentativa de furto em frente à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A ação foi interceptada graças ao sistema de videomonitoramento da cidade, que registrou todo o movimento e possibilitou a rápida ação da polícia.

O caso aconteceu por volta da 1h, quando os menores tentaram furtar uma motocicleta que estava estacionada na área central. Ao perceber a aproximação dos menores, o proprietário da moto, que trabalha no prédio da Prefeitura, arremessou restos de gesso pela janela, o que fez com que os criminosos desistissem e fugissem do local sem conseguir levar o veículo.

Com base nas imagens registradas pelo videomonitoramento e a ação conjunta, a equipe da Polícia Militar iniciou patrulhamento pelas ruas da cidade e localizou os suspeitos em uma motocicleta com as características informadas, na rua Jerônimo Ribeiro, próxima à Academia Viva, no bairro Amarelo. Quando a viatura se aproximou para realizar a abordagem, o condutor da motocicleta tentou fugir, acelerando o veículo, mas perdeu o controle e colidiu com um carro estacionado e, em seguida, com a viatura da polícia, caindo ao solo.

Queriam ir à praia

Os menores foram abordados, e durante a revista, foi encontrado um simulacro de revólver com um deles, utilizado na tentativa de furto. Os suspeitos não se feriram na queda e, em depoimento, confessaram a tentativa de furto e informaram que o objetivo era “levantar uma grana para irem à praia”.

Após a abordagem, os menores foram conduzidos sem necessidade de algemas até a delegacia, onde foram entregues para as providências legais cabíveis. O caso também gerou medidas administrativas de trânsito em relação à motocicleta utilizada pelos suspeitos.

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro mais uma vez demonstrou sua importância no combate ao crime, proporcionando uma resposta rápida e eficiente para garantir a segurança da população.