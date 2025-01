Polícia Militar apreende drogas em bairro de Cachoeiro; confira

No último sábado (4), equipes da Força Tática da Polícia Militar (PM) realizavam patrulhamento no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, quando receberam informações do serviço de inteligência, sobre um homem que estaria armazenando drogas em sua residência.

Leia também: “Eu Amo Cachoeiro”: motorista perde controle e derruba letreiro

Assim, os militares foram até o local relatado, onde apreenderam: três tabletes e meio de maconha, pesando aproximadamente 3,285 kg, 61 pinos de cocaína, 23 tiras de maconha, uma porção de cocaína, duas porções de crack, 35 pedras de crack, três balanças de precisão, R$ 150,00 reais em espécie e material para embalar as drogas.

Todo material apreendido foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém foi preso durante o ocorrido.