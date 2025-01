“Eu Amo Cachoeiro”: motorista perde controle e derruba letreiro

O motorista de um veículo de passeio perdeu o controle e atingiu o letreiro “Eu Amo Cachoeiro”, fixado no trevo da rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu na noite deste domingo (5).

LEIA TAMBÉM: URGENTE! Carro fica destruído após grave acidente com vítima em Cachoeiro

Em um vídeo enviado por um internauta do AQUINOTICIAS.COM, é possível ver que o carro atingiu o letreiro que teve parte de suas letras jogadas ao chão. O veículo teve sua frente destruída com o impacto da batida.

Até a publicação desta matéria não havia registro de feridos. Mais informações em instantes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui