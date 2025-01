Polícia Militar apreende motocicleta adulterada em cidade do Caparaó

Na manhã deste domingo (12), por volta das 10h30, uma equipe da Polícia Militar (PM), que realizava patrulhamento na Avenida Astrogildo Silveira, no bairro Quilombo, em Iúna, abordou uma motocicleta Dafra.

Durante a abordagem, os policiais militares perceberam que a motocicleta apresentava sinais de adulteração nos números do motor.

Assim, diante dos fatos, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, para as demais providências. A motocicleta foi levada para o pátio credenciado do Detran.