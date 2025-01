Polícia Militar apreende carro clonado em Apiacá

Nesta quinta-feira (9), durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar, a guarnição recebeu denuncias anônimas sobre uma entrega de drogas nas casinhas populares do bairro José Henriques, em Apiacá, visando abastecer o tráfico de drogas da localidade.

Diante das informações, a equipe da Força Tática prosseguiu para o local, visualizando o veículo que estava transportando as drogas, um Chevrolet Onix de cor cinza. Assim que avistou os policiais, um indivíduo tentou fugir pelos fundos de sua casa, porém, os militares conseguiram abordá-lo. Uma busca pessoal foi realizada no homem, mas nada de ilícito foi encontrado.

Durante a abordagem, o indivíduo confirmou que o veículo encontrado próximo de sua casa era de seu primo, que havia chegado com algumas sacolas pretas, sendo entregues para outro homem, que chegou em um veículo alto de cor preta. Os dois indivíduos saíram juntos após a entrega.

O veículo estacionado foi verificado pela equipe policial, sendo constatado que os números do chassi e do motor foram remarcados. Os militares entraram em contato com o proprietário do veículo, informando o mesmo sobre toda a situação. O proprietário confirmou ter um veículo com as mesmas características, porém, que seu carro estava na garagem de sua casa, em Minas Gerais.

Diante da situação, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran, ficando a disposição da autoridade policial, para as providências cabíveis.