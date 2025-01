Após se afogar em enchente, homem é resgatado por helicóptero no ES

Na tarde desta quinta-feira (9), um homem de 54 anos, morador de Santa Leopoldina, foi resgatado pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Noataer-ES), após se afogar em uma enchente, ocasionada pelas fortes chuvas, que transbordaram o Rio Santa Maria da Vitória.

Leia também: Deslizamento de barreira atinge casas e fere moradores em Muniz Freire

A vítima foi salva por uma equipe do Noataer-ES, sendo encaminhado logo em seguida, de aeronave, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A matéria será atualizada assim que o AQUINOTICIAS.COM tiver mais informações sobre o caso.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui