Polícia Militar prende homem com mandado aberto em Mimoso do Sul

Na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 1h30, uma guarnição da Polícia Militar (PM) se deslocou até o km 442 da BR-101, em São José das Torres, distrito de Mimoso do Sul, para atender uma ocorrência de tentativa de furto, a um baú de caminhão.

Chegando ao local, em frente ao Posto JR, os policiais realizaram patrulhamento a pé, onde visualizaram um homem deitado na frente de um estabelecimento. Assim, os militares realizaram a abordagem de imediato. Foi realizado uma busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Durante uma conversa com o abordado, o indivíduo demonstrou muito nervosismo, assim, os policiais perguntaram seu nome e se o homem tinha histórico criminal. O abordado negou, contudo, após consulta no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto, sobre um crime cometido em Minas Gerais.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado sem lesões corporais ou sinais de maus tratos, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

