Salários dos servidores de Cachoeiro serão pagos nesta sexta (31)

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, anunciou que os salários dos servidores municipais serão pagos nesta sexta-feira (31). A informação foi confirmada pela pasta, garantindo que o pagamento será realizado de forma pontual, conforme o cronograma estabelecido.

Os novos funcionários públicos que não indicaram uma conta bancária para o recebimento de seus salários deverão se dirigir ao banco Banestes, levando consigo os documentos necessários, para realizar o saque diretamente na boca do caixa.

A medida visa assegurar que todos os servidores, inclusive os recém-admitidos, recebam seus vencimentos sem qualquer transtorno. A Prefeitura reforça que está comprometida com o cumprimento dos compromissos financeiros, garantindo a valorização e a qualidade de vida dos servidores municipais.

Com o pagamento em dia, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência e o bem-estar de seus funcionários, que são essenciais para o bom funcionamento da administração pública e para o atendimento à população de Cachoeiro.

