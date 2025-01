Polícia sobe morro de comunidade para resgatar delegado

Um delegado da Polícia Civil entrou por engano em uma favela do Rio na tarde desta terça-feira (28), foi identificado como policial por criminosos e precisou de reforço de colegas para deixar o local, sob tiroteio. Ele não se feriu, mas uma pessoa foi atingida por uma bala perdida.

O delegado, que atua na 25ª DP (Engenho Novo), entrou na comunidade Morar Carioca, no Jacarezinho, na zona norte. Criminosos que estavam no local suspeitaram de que se tratava de um policial e atacaram o delegado, que reagiu.

O policial acionou reforço, primeiro da própria Polícia Civil e depois do 3º Batalhão da PM. Antes que os policiais militares chegassem, no entanto, o delegado conseguiu sair da favela.

Um ajudante de marceneiro de 22 anos, morador da comunidade, foi atingido por uma bala perdida e levado ao hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular (zona norte). Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes sobre seu estado de saúde.

