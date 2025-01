Moradora sai na rua e encontra jovem assassinada em cidade do ES

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, na tarde desta terça-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Militar, populares encontraram a jovem caída na calçada após ouvirem disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação; entretanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

A Polícia Científica conduziu o corpo da jovem até a Seção Regional de Medicina Legal (SML), onde passará por necropsia e será liberado posteriormente para velório.

Qualquer informação sobre a autoria e/ou motivação do crime pode ser compartilhada, de forma anônima, através do disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Estado.