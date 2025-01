Policiais apreendem grande quantidade de “skunk” em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (22), policiais militares da Força Tática apreenderam uma grande quantidade de maconha, do tipo “skunk”, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim.

Após receber informações do serviço de inteligência, os militares se deslocaram até a localidade de Tijuca, para averiguar uma plantação e produção de drogas, do tipo maconha. Chegando ao local, as equipes constataram o cultivo e a produção, em grande quantidade, da droga em questão.

Segundo o comandante do 9º Batalhão, o Tenente Coronel Palaoro, a apreensão tem grande relevância para a segurança pública do município e região: “O trabalho da Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim e região mostra resultados constantes, com grandes apreensões. No entanto, as grandes quantidades de drogas demonstram que há demanda de usuários. É uma parte da sociedade doente e que colabora com o financiamento de vários outros crimes”.

O material foi apreendido e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi entregue à autoridade competente, para as devidas providências.