Portuguesa-RJ x Fluminense ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), Portuguesa-RJ e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Portuguesa-RJ x Fluminense ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere (pay-per-view).

No momento, a Portuguesa-RJ segue dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, ocupando a 4ª colocação, com 6 pontos conquistados. Em seu último jogo, a Lusa Carioca venceu o Madureira, por 2 a 1.

Já o Fluminense, vem de empate com o Maricá, por 1 a 1. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 11ª colocação da Taça Guanabara, com apenas 2 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Portuguesa-RJ: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho, Anderson Rosa; Joãozinho, Hélio Paraíba.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel (Freytes), Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Hércules (Martinelli) e Lima (Isaque); Riquelme, Keno e Kauã Elias (Lelê).

Ficha técnica

Data: 23 de janeiro (quinta-feira)

23 de janeiro (quinta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro

Onde assistir Portuguesa-RJ x Fluminense:

Premiere (pay-per-view)