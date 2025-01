Precisando trabalhar? Loja está com vagas de emprego em Cachoeiro

Está precisando de emprego? A Extinsul, loja especializada em serviços de proteção contra incêndio, está com vagas de emprego em aberto, para as funções de técnico de manutenção e vendedor interno.

O técnico de manutenção deve executar a manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, e também, instalações de equipamentos contra incêndio, de forma que os mesmos fiquem em perfeitas condições de uso.

Já o cargo de vendedor interno, realiza o atendimento aos clientes, negocia preços, prazo, condições de pagamento, descontos nas vendas, orienta sobre as especificações dos produtos, controla os pedidos e estabelece o prazo de entrega dos produtos, em perfeitas condições de uso.

O estabelecimento, que fica localizado na Av. Leopoldina Smarzaro, no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, oferece alguns benefícios para cada cargo, como: plano de saúde, transporte e vale-refeição. A vaga de vendedor interno conta também com comissão.

Os interessados nas oportunidades de emprego, devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99934-7801 ou para o e-mail [email protected].

Técnico de manutenção

Vendedor interno

