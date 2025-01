ES termina 2024 com menos de 900 homicídios pela 1ª vez em 28 anos

O Espírito Santo finalizou 2024 com 852 assassinatos. O resultado é o melhor desde 1996, início da série histórica. Além disso, pela primeira vez o Estado registra menos de 900 casos em um ano. O recorde anterior havia sido em 2023, quando ocorreram 976 mortes.

A redução, contando os 12 meses do ano passado, chegou a 12,8%, com 125 homicídios a menos que o mesmo período do ano anterior. Os dados foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (30), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Com os números alcançados em 2024, o Espírito Santo passa a apresentar uma taxa de 20,8 homicídios por 100 mil habitantes. Com isso, pela primeira vez dentro da série histórica, de 1996 ao ano passado, essa taxa aparece abaixo da média nacional, que é de 24 assassinatos por 100 mil habitantes.

Os dados consolidados apontam que as maiores reduções e que impactaram significativamente no resultado aconteceram no Norte e Grande Vitória, com, respectivamente, 25,8% e 12,7% de queda. Somadas, as duas regiões representam 119 homicídios a menos que o ano anterior. Além disso, no Noroeste (-5,9%) e no Sul (-3,3%), os assassinatos também caíram.

Em oito municípios do Espírito Santo não ocorreram assassinatos em 2024, sendo o local com maior período sem registros a cidade de Muqui, com 1266 dias sem mortes violentas.

O governador do Estado, Renato Casagrande, comentou sobre os resultados: “temos um programa que é o Estado Presente em Defesa da Vida, desde 2011, e que foi se aperfeiçoando. Nesses três mandatos já tivemos alguns secretários e vocês percebem que mesmo com as trocas, os números seguem melhorando, pois é um programa de todo o Governo. Chegamos ao final do ano e pela primeira vez na história encerramos o ano com menos de 900 homicídios. Em 2011, quando assumi pela primeira vez, tínhamos mais de 2 mil homicídios por ano e mais de 52 homicídios por 100 mil habitantes. Esse ano encerramos com menos de 900 e com 20 homicídios a cada 100 mil habitantes, um marco histórico”, disse o governador.

Casagrande prosseguiu: “o trabalho que estamos fazendo é de reestruturação, reequipando, inserindo tecnologia e valorizando nossos profissionais da área da segurança que foram fundamentais para alcançarmos esses resultados. Será um desafio no ano que vem reduzirmos em cima do resultado deste ano, que já teve uma grande redução. O Programa Estado Presente vai ter sequência, mas ainda temos desafios como o feminicídio. Estamos trabalhando com educação, acolhimento e agora criamos a Companhia da Mulher. Quando comparado com 2011, nós reduzimos o feminicídio, mas comparado ao ano passado, tivemos um leve aumento, porque ainda temos uma cultura enraizada em alguns homens que acham que a mulher é sua propriedade”, afirmou.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc, destacou a relevância dos resultados para a sociedade capixaba. “Sem dúvidas é um dado histórico, que mostra claramente que o que está sendo trabalhado no Espírito Santo, no campo da Segurança Pública, está dando resultado. Resultados frutos de um trabalho coletivo das diferentes forças policiais capixabas, mas também de ações de proteção social, com olhar especial às mulheres, aos jovens, aos residentes das áreas mais vulneráveis do nosso Estado e, sobretudo, com geração de oportunidades”.

“A metodologia do Programa Estado Presente em Defesa da Vida é muito clara e vem sendo muito bem trabalhada e articulada nos últimos anos de forma contínua e colaborativa entre as diversas esferas de poderes e instituições capixabas. Essa união faz toda a diferença! Mas, como sempre diz o governador Renato Casagrande, enquanto tiverem capixabas perdendo a vida não há nada a ser comemorado, mas é importante sim que seja registrado este que é um resultado histórico na preservação de vidas em nosso Estado”, complementou Duboc.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou os investimentos feitos pelo Governo do Estado em 2024, nas forças policiais, em efetivo, tecnologia, equipamentos, além de agradecer a todos os servidores que contribuíram para o resultado.

“Tivemos grandes prisões, extremamente qualificadas, muito uso de tecnologias, com um investimento pesado do nosso governador Renato Casagrande, dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, e agora estamos apresentando um resultado histórico. Pela primeira vez temos menos de 900 assassinatos no Espírito Santo e isso mostra que estamos no caminho certo. Eu, como chefe da Segurança Pública, tenho muito orgulho de entregar esses dados de melhoria que temos apresentado e agradeço a cada servidor que contribuiu para esta entrega. Esperamos, com todo o sacrifício e trabalho, entregar dados ainda melhores em 2025”, pontuou Damasceno.