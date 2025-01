Prefeito de Ibatiba propõe projetos que valorizam servidores públicos

O prefeito de Ibatiba, Dr. Luis Pancoti (PL), protocolou nesta terça-feira (14), na Câmara de Vereadores, três importantes projetos que visam a valorização dos servidores públicos municipais.

A revisão geral anual dos vencimentos dos servidores, com reajuste de 4,83%, vale-alimentação no valor de R$ 500 e ticket feira no valor de R$ 60.

“Essa ação reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos e, ao mesmo tempo, impulsiona o comércio local, contribuindo para o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, pontou o prefeito.

Imagens: PMI