Prefeitura de Alegre intensifica ações de emergência após chuvas 

O Município de Alegre vem atuando através do Sistema de Comando em Operação instaurado desde a madrugada de quarta-feira (8), na Sede da Prefeitura, sob a Coordenação da Secretaria Executiva de Governo junto a Defesa Civil Municipal e apoio das Secretarias Executiva de Finanças e Planejamento, Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Executiva de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural, devido às fortes chuvas que vem assolando a região na última semana, com um acumulado de aproximadamente 200mm na sede do Município.

No dia 8 de janeiro ocorreu a maior precipitação diária, com um volume de 40mm na sede do município, mas com 70mm no distrito de Anutiba e 130mm no distrito de Araraí, aumentando o nível do Braço Norte em 1032cm, com a vazão atingindo 818,53m³/s em seu pico mais alto, às 2h.

A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos vem realizando os atendimentos nas localidades de Anutiba, Rive, Araraí e Placa, locais que foram mais atingidos pelas chuvas. Até o momento, não há nenhum desabrigado, porém, o município já registra 22 desalojados. As equipes já iniciaram a entrega de colchões, água potável, cestas básicas e material de limpeza nessas localidades, num atendimento a 73 famílias.

Apoio a comunidade

A equipe da prefeitura está trabalhando para gerenciar, comandar, controlar e coordenar as operações de resposta em situações críticas, com o objetivo comum de estabilizar uma situação crítica e proteger vidas, propriedades e o meio ambiente.

“Nosso trabalho é atender as demandas recebidas pelos nossos canais de atendimento para realizar as vistorias necessárias com o apoio dos nossos técnicos (Defesa Civil, Obras e Assistência Social), verificar possíveis danos a imóveis, famílias que foram atingidas e perderam bens materiais, locais que necessitam ser interditados e famílias que estão sendo cadastradas para receberem auxílio. Além dos atendimentos em locais particulares, também estamos realizando o levantamento dos estragos causados em objetos públicos, estradas, pontes e imóveis do Município”, pontou Rafael Nicácio, secretário Executivo de Governo.

Estragos

Até o momento três pontes de concreto foram atingidas e necessitam de reforma e 14 pontes de madeira que necessitam ser reconstruídas, além de diversos pontos em estradas rurais interditados, onde a Secretaria de Obras juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Rural já está atuando para desobstruir as vias, nos distritos de Araraí, Anutiba, Café, Rive e nas localidades da Placa, Roseira, Assentamento Floresta e Sobreira.

No Sistema de Comando em Operações, a equipe está recebendo todos os dados recebidos, fotos e iniciamos a elaboração de estimativa de valores para as reformas e reconstruções necessárias, onde é necessário alimentar ferramentas do Governo Federal – FIDE (Formulário de Informações do Desastre) e o DMATE (Declaração Municipal de Atuação Emergencial), para solicitar recursos para as devidas obras.

Na manhã desta sexta-feira (10), o município de Alegre também decretou emergência, visando agilizar os procedimentos para atender às comunidades atingidas.