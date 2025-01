Prefeitura de Guaçuí quitará salários atrasados dos servidores da saúde

Na manhã desta sexta-feira (24), o prefeito Vagner Rodrigues (PP), ao lado do vice-prefeito Dr. Paulo César (Agir) e dos vereadores de Guaçuí, reuniu-se com os profissionais da Saúde do município para informar que a atual gestão pagará os salários atrasados do mês de dezembro, que estavam em aberto devido à inadimplência da gestão anterior.

“Hoje tivemos uma reunião muito importante com os servidores da Secretaria de Saúde para tratar do salário atrasado de dezembro. Junto com os vereadores da nossa Câmara Municipal, que desempenharam um papel fundamental na resolução dessa questão, conseguimos avançar para garantir que nossos servidores recebam o que lhes é devido”, disse Vagner.

Vagner destacou que, nos primeiros dias de seu mandato, a Câmara Municipal doou 900 mil reais para ajudar a resolver a pendência com os servidores. “Nos primeiros dias do nosso mandato, eles doaram 900 mil reais para ajudar a resolver essa pendência e, agora, com mais 100 mil reais, conseguimos dar início aos pagamentos atrasados.”

Na oportunidade, foram apresentados novos projetos que visam melhorar ainda mais os atendimentos à população. “A saúde é uma prioridade para mim e para toda a nossa gestão, e estamos trabalhando incansavelmente para oferecer o melhor para todos. Seguimos firmes no compromisso de fazer de nossa cidade um lugar melhor para se viver!”, destacou o prefeito.