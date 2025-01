Marcelo continua na presidência e Vandinho vira líder do governo na Ales

Na tarde desta quinta-feira (23), o governador Renato Casagrande (PSB), ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), recebeu no Palácio Anchieta, em Vitória, o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) e o presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil). O secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, também participou do diálogo.

A expectativa é que o atual presidente, Marcelo Santos, permaneça à frente da Ales, fortalecendo, assim, o projeto de governo de Renato para o Senado e de Ricardo para governador em 2026.

Leia Também: Weverson garante investimentos do Governo para novo contorno na Serra

Fontes próximas ao governador ressaltaram que Vandinho Leite será o novo líder do governo na Assembleia. Já o deputado Dary Pagung (PSB), que atualmente ocupa o cargo, será conduzido a 1º vice-presidente.

A eleição da Mesa Diretora da Assembleia ocorrerá na próxima segunda-feira (3), às 15h. O governador deverá anunciar seu apoio a Marcelo ainda nesta sexta-feira (24).