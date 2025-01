Prefeitura de Mimoso alerta para surto de arboviroses na cidade

A prefeitura de Mimoso do Sul alertou a população, nesta segunda-feira (6), sobre um surto de arboviroses que tem deixado vários moradores da cidade doentes.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado no sábado (4) pela Secretaria de Saúde do Município, existem confirmados 785 casos de dengue, além de 13 casos de chikungunya e 309 da febre do oropouche.

Também foi alertado que o carro fumacê não combate o mosquito maruim, responsável pela transmissão da febre do oropouche. Sendo assim, a única forma de combater o surto é mantendo os quintais limpos.

O mosquito maruim não se reproduz em água parada, como o aedes aegypti, e sim em fezes de animais, folhas e frutas podres, troncos de árvores e madeiras.

A Secretaria de Saúde ainda informou que o fumacê não pode passar diariamente, apenas de 20 em 20 dias. Entretanto, após dias chuvosos é necessário esperar por quatro dias para que o veneno surta efeito contra os mosquitos aedes aegypti e cullex.