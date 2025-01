Primeiro beijo da humanidade pode ter acontecido no Brasil

Pesquisadores sugerem que o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, pode ter sido o cenário do primeiro beijo registrado pela humanidade.

Uma pintura rupestre, datada de 6 mil a 12 mil anos atrás, mostra duas pessoas se beijando. Essa obra faz parte de um extenso conjunto de pinturas, que representa a maior concentração de arte rupestre das Américas, retratando cenas do cotidiano, como caça, rituais e interações sociais e afetivas.

As pinturas, preservadas pelo clima seco e pelas rochas areníticas, foram feitas com pigmentos naturais, como óxidos de ferro e carvão.

Especialistas afirmam que as imagens revelam que, antes da invenção da escrita, a humanidade já expressava carinho e conexão. Essas descobertas destacam o valor cultural e histórico do Parque Nacional da Serra da Capivara, considerado Patrimônio Mundial pela Unesco.

Além de seu significado arqueológico, o parque é conhecido por sua biodiversidade. Com cânions, cavernas e formações rochosas únicas, ele abriga espécies ameaçadas, como a onça-pintada e o tatu-bola.

Com informações de Revista Fórum

