Principais destinos turísticos do Brasil em 2025: Veja onde visitar

O Brasil é um país extremamente diverso, com vários destinos turísticos para visitar em qualquer época do ano.

De experiências gastronômicas, aos shows de entretenimento, eventos esportivos e paisagens encantadoras, há um pouco de tudo para fazer no país.

Pensando nisso, preparamos um guia com os principais destinos turísticos do Brasil para você visitar em 2025. Confira a seguir:

Motivos para visitar o Brasil:

Paisagens encantadoras.

Diversidade cultural.

Gastronomia única.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, com um bom motivo para o título: os altos e densos arranha-céus se amontoam entre montanhas cobertas de floresta tropical ao lado do mar.

Os visitantes podem ir à famosa praia de Copacabana para relaxar ao sol ou escolher uma atividade mais ativa. Há sempre surfe, corrida, ciclismo e vôlei de praia disponíveis. Se preferir, observar as pessoas é um passatempo de praia legítimo por si só.

À noite, pode encontrar amigos em botecos ou participar de festas de rua improvisadas, especialmente no bairro da Lapa.

Salvador

Salvador, a capital da Bahia, é uma das cidades coloniais mais antigas do mundo. Suas praias são adequadas para esportes aquáticos, incluindo natação, vela e outras atividades subaquáticas.

Além disso, a cidade tem excelentes exemplos da magnífica arquitetura colonial portuguesa, que você não deve deixar de conferir. Não é à toa que a UNESCO designou o Pelourinho como um “Patrimônio Mundial”.

E se você gosta de provar novas comidas, a deliciosa culinária da cidade chamará a sua atenção. Há receitas maravilhosas, como a moqueca e comida baiana.

Durante o verão, também é possível aproveitar as festas de rua, como o Carnaval, e as diferentes festas promovidas na cidade.

Balneário Camboriú

Com as mudanças recentes nas regulamentações de apostas, a expectativa é que futuramente a cidade de Balneário Camboriú se torne a Las Vegas Brasileira.

Além de praias bonitas, paisagens de tirar o fôlego, passeios de teleférico e shoppings luxuosos, a cidade atrai a atenção de entusiastas de jogos de azar. Muitas estratégias populares, como o triangulo de Freddy, podem ser exploradas em plataformas online, como o Roulette77, enquanto não há estabelecimentos físicos.

Os visitantes também podem praticar esportes, como kart, parapente, rafting e até mesmo tubing na cidade.

Chapada dos Guimarães

Cada vez mais popular entre os turistas que vistam o Brasil, a Chapada dos Guimarães é um ponto obrigatório para quem tem interesse em ver o Pantanal.

Localizado em Mato Grosso, o Parque Nacional de Guimarães é composto por deslumbrantes montanhas planas, ravinas, grutas, riachos e cachoeiras.

O planalto de Guimarães, localizado entre o cerrado e a floresta amazônica, separa as bacias dos rios Paraguai e Amazonas, criando uma ecologia diversa com estruturas geológicas únicas. O Cerrado é um dos habitats de aves indígenas de planície da América do Sul.

Este é um paraíso para caminhantes e amantes da natureza. No entanto, não se esqueça de planejar com antecedência e se preparar fisicamente.

Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu, que atravessa as fronteiras do Brasil, Argentina e o pequeno Paraguai, é a entrada para uma das cachoeiras mais bonitas do mundo. Sua principal atração, as Cataratas do Iguaçu, é Patrimônio Mundial da UNESCO. As quedas d’água, que, na verdade, são uma coleção de 275 cascatas, estão no topo da lista de coisas para fazer nesta cidade movimentada, mas há muitas outras opções.

Você pode explorar a forte Represa de Itaipu e a selva adjacente, que abriga onças, tamanduás gigantes e macacos bugios.

Quatis, pássaros e borboletas são frequentemente observados na mata ao longo da caminhada. Além disso, os visitantes podem chegar perto das quedas d’água em passarelas e ver a Garganta do Diabo de um ângulo íngreme.

São Paulo

São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, com alguns dos seus moradores mais ricos. E se você estiver de passagem, há vários locais fotogênicos pela cidade, bem como uma vida noturna animada.

Aprecie a beleza exuberante do Parque do Ibirapuera, visite o Teatro Municipal, inspirado na arquitetura estrutural da Ópera de Paris, ou aproveite os restaurantes gastrônomos na Avenida Paulista.

O Estádio Allianz, além de sediar jogos de futebol, também é palco de apresentações musicais e de dança de classe mundial por artistas renomados.

Dica: se você não sabe quando visitar, uma boa ideia é escolher os meses mais quentes. O clima é bem amigável o ano todo, com a maioria dos dias sendo tropicais. No entanto, pode ficar bem frio durante o inverno.

Escolha um destino e viaje

O Brasil é repleto de locais turísticos, com paisagens belas, trilhas agradáveis, vida noturna ativa e tudo o que você pode querer em um país.

A grande diversidade cultural agrada a grande maioria dos visitantes, criando memórias inesquecíveis. Portanto, basta escolher um bom destino que a diversão estará garantida!