Programa de Verão de Atílio Vivácqua: 29ª edição agitará o munícipio

A administração municipal anunciou nesta quarta-feira (15), a abertura oficial do 29° Programa de Verão de Atílio Vivácqua, que marca o início de um período recheado de esportes e atividades recreativas no município.

O evento, que visa promover saúde, bem-estar e propor uma convivência ainda melhor na cidade, terá sua abertura realizada nesta quarta-feira (15), às 20h, no Centro Cultural e Esportivo “Scarpão”, com término marcado para o dia 23 de fevereiro de 2025.

Além da grande abertura, serão apresentadas diversas modalidades para os munícipes participarem, incluindo: futsal, futebol de areia, voleibol, futevôlei e muitas outras.

Vai ficar de fora? Participe deste grande evento, que promoverá mais uma vez a boa relação no munícipio de Atílio Vivácqua, com esportes, atividades recreativas, interatividade e muito mais.

