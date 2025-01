Programa incluirá na agenda de 2025 pagamento por cuidar da natureza

Em 2024 a Embrapa Meio Ambiente atendeu mais de 580 alunos do ensino fundamental de escolas municipais, estaduais e particulares, em sua sede em Jaguariúna, SP, sobre diversos temas que o Programa Embrapa & Escola oferece. Desde a criação do Embrapa & Escola, a Embrapa Meio Ambiente já recebeu mais de 40 mil alunos, em visitas programadas.

