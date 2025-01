Protagonista de ‘Emília Pérez’ se encontra com Maurício de Sousa

Em meio à intensa agenda de divulgação do filme Emília Pérez, que estreia no Brasil no dia 6 de fevereiro pela Paris Filmes, a atriz Karla Sofía Gascón encontrou um momento para viver o papel de fã.

A estrela espanhola, protagonista do longa e indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz, visitou os estúdios da Mauricio de Sousa Produções, na Lapa, na zona oeste de São Paulo, na quarta-feira (22).

Fã declarada do universo criado por Mauricio de Sousa, Karla demonstrou grande entusiasmo ao conhecer os bastidores da produção de personagens icônicos como a Turma da Mônica, Chico Bento e Horácio. “Descobri a obra de Maurício nos anos 90 e cresci encantada pelas suas histórias. Visitar o local onde tudo acontece e conhecer a grandiosidade do processo criativo foi uma experiência mágica”, afirmou a atriz.

Karla Sofía ainda destacou a importância de Mônica como sua personagem favorita, ressaltando-a como um símbolo de força e empoderamento feminino.

Por sua vez, Mauricio celebrou a presença da atriz. “É sempre uma alegria receber fãs tão especiais como a Karla Sofía. Sua admiração por nossos personagens reflete a força da cultura brasileira, cruzando fronteiras, unindo gerações e celebrando a arte de contar histórias”, declarou.

Aos 52 anos, Karla Sofía Gascón vem quebrando barreiras no cinema. Após se tornar a primeira pessoa trans a receber um prêmio em Cannes, a atriz foi indicada, na quinta-feira, 23, ao Oscar na categoria de Melhor Atriz por seu trabalho em Emília Pérez. Com a nomeação, ela se tornou a primeira mulher trans a alcançar esse feito histórico.

Estadao Conteudo