Qual foi o resultado da Quina? Confira

O resultado da Quina 6640 foi divulgado nesta sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, após o sorteio no Espaço da Sorte , em São Paulo. Os números sorteados foram: 1 – 5 – 8 – 77 – 78

Embora ninguém tenha acertado os cinco números para levar o prêmio principal, o concurso, ainda assim, distribuiu diversas premiações secundárias. Portanto, a seguir, veja os detalhes sobre os ganhadores, as expectativas para o próximo sorteio e informações importantes sobre essa loteria.

Quantas apostas venceram no concurso 6640?

No concurso 6640, nenhuma aposta conseguiu acertar os cinco números, o que fez o prêmio principal acumular para R$ 2,2 milhões no próximo sorteio. Confira as demais faixas de estreia:

4 acertos: 60 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 5.374,84 .

60 apostas ganhadoras, cada uma receberá . 3 acertos: 4.240 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 72,43 .

4.240 apostas ganhadoras, cada uma receberá . 2 acertos: 95.073 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 3,23 .

Com os valores acumulados, as expectativas aumentam para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, 25 de janeiro.

Como funciona a Quina e suas probabilidades de premiação?

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil. Para participar, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números de um total de 80 disponíveis. A premiação é destinada a quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números , com o maior prêmio para aqueles que acertarem todos os cinco números.

A probabilidade de acerto depende da quantidade de números apostados. Por exemplo, uma aposta simples de 5 números tem uma chance de 1 em 24.040.016 de ganhar o prêmio principal. Por outro lado, ao apostar com mais números, à medida que as chances aumentam, mas o custo da aposta também sobe.

Expectativas para o próximo sorteio

O próximo sorteio da Quina, de número 6641 , acontecerá neste sábado, 25 de janeiro de 2025. O prêmio acumulado de R$ 2,2 milhões promete atrair ainda mais apostadores.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas loterias ou pelo site oficial da Caixa.

Dicas para os apostadores

Para aumentar suas chances na Quina, é importante adotar algumas estratégias:

Diversifique suas escolhas, alternando entre números altos e baixos. Considere participar de bolões, que permitem mais transferências de números com um custo menor por pessoa. Observar estatísticas de números mais e menos sorteados nos concursos anteriores.

Essas dicas ajudam a estruturar suas apostas, mas lembre-se: o resultado da Quina depende exclusivamente da sorte.

Curiosidades sobre a Quina

A Quina foi criada em 1994 e, desde então, se consolidou como uma das loterias mais populares do Brasil.

O maior prêmio da história da Quina foi registrado no concurso especial de São João, ultrapassando R$ 200 milhões .

. A Quina é a única loteria com premiação para quem acerta 2 números, além das outras faixas.

Como resgatar os prêmios da Quina?

Os vencedores da Quina podem retirar o prêmio de maneira simples:

Prêmios até R$ 1.903,98: Podem resgatar em casas lotéricas ou agências da Caixa. Acima de R$ 1.903,98: Resgate exclusivamente em agências da Caixa mediante apresentação do comprovante original da aposta e documento de identidade.

É importante lembrar que os prêmios prescritos após 90 dias da data do sorteio.

Estatísticas e padrões

Estudos mostram que números consecutivos e finais aparecem com frequência nos resultados da Quina. No concurso 6640, por exemplo, os números 77 e 78 formaram uma sequência.

Analisar padrões anteriores pode ajudar na escolha de números, embora a sorte continue sendo o fator determinante.

Fique atento aos próximos resultados e boa sorte no próximo sorteio da Quina!