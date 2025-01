Quem ganhou na Quina? Descubra

O concurso 6637 da Quina foi realizado na noite desta terça-feira (21), trazendo mais uma chance para os apostadores tentarem a sorte grande. Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, o sorteio premiou milhares de apostas nas categorias inferiores. Confira abaixo os detalhes do resultado.

Números sorteados no concurso 6637

Os números sorteados na Quina 6637 foram: 13, 33, 34, 46 e 70. Caso você tenha feito sua aposta, confira com atenção os números para saber a premiação.

Premiação do concurso 6637

Embora nenhuma aposta tenha acertado as cinco dezenas, muitas pessoas garantiram prêmios nas outras categorias:

5 acertos : Não houve ganhadores.

: Não houve ganhadores. 4 acertos : 92 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 8.249,77 para cada.

: 92 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 8.249,77 para cada. 3 acertos : 8.346 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 86,60 para cada.

: 8.346 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 86,60 para cada. 2 acertos: 205.417 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 3,51 para cada.

Estimativa de prêmio para o próximo concurso

O próximo sorteio da Quina, concurso 6638, será realizado na quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. A estimativa de prêmio para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 19.200.000,00. Não perca a oportunidade e registre sua aposta até as 19h do dia do sorteio.

Como apostar na Quina?

Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 5 números, custa R$ 2,50, enquanto o valor aumenta conforme mais dezenas são adicionadas. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou nos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Probabilidades de ganhar na Quina

As chances de ganhar na Quina variam conforme a quantidade de números apostados. Confira abaixo as probabilidades para a aposta mínima:

5 números : 1 chance em 24.040.016

: 1 chance em 24.040.016 6 números : 1 chance em 4.006.669

: 1 chance em 4.006.669 7 números: 1 chance em 1.144.763

Ao apostar mais números, as probabilidades aumentam, mas o custo da aposta também cresce.

Importância de apostar com responsabilidade

Apesar de ser emocionante participar de sorteios, é essencial apostar com responsabilidade. Evite comprometer sua saúde financeira e encare as loterias como uma diversão, e não como uma garantia de lucro.

Onde conferir os resultados da Quina?

Os resultados da Quina podem ser consultados diariamente no site oficial da Caixa Econômica Federal, em aplicativos de loterias ou diretamente nas casas lotéricas. Além disso, continue acompanhando nossos artigos para se manter informado sobre os últimos sorteios e prêmios.

Conclusão

O concurso 6637 da Quina deixou o prêmio principal acumulado, mas premiou milhares de apostas em outras faixas. Agora, os apostadores já podem se preparar para o próximo sorteio, que promete um valor ainda mais atrativo. Boa sorte!