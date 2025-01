Quem saiu do BBB? Veja a dupla eliminada do primeiro “Paredão”

Arleane e Marcelo foram eliminados do Big Brother Brasil 25 nesta terça-feira (21), com 55,95% dos votos. Eles enfrentaram o Paredão contra Edilberto e Raíssa, além de Diogo Almeida e Vilma, mas acabaram sendo os mais votados para deixar a casa. Com a saída da dupla, o reality show segue com 22 participantes na disputa pelo prêmio milionário.

Quem saiu do BBB nesta terça-feira (21)?

O Paredão triplo foi formado após a liderança de Vinícius e Aline, que indicaram Edilberto e sua filha Raíssa logo no primeiro dia como líderes da edição. No último domingo (19), a dupla optou por enviar Arleane e Marcelo ao Paredão, enquanto a casa escolheu Diogo Almeida e Vilma como os mais votados no confessionário.

A formação do Paredão triplo

A dinâmica da semana começou com a indicação direta dos líderes, que escolheram Edilberto e Raíssa. Em seguida, durante a votação no confessionário, Diogo Almeida e Vilma receberam a maioria dos votos dos outros participantes, consolidando o Paredão triplo. Já Arleane e Marcelo foram a segunda escolha de Vinícius e Aline, selando o destino da dupla na berlinda.

Votação no confessionário

A votação no confessionário foi acirrada e revelou as alianças e estratégias da casa. Confira os votos de cada dupla:

Vitória Strada e Mateus: Diogo Almeida e Vilma

Diogo Almeida e Vilma Edilberto e Raíssa: Mateus e Vitória

Mateus e Vitória Camilla e Thamiris: Diogo Almeida e Vilma

Diogo Almeida e Vilma Diogo Almeida e Vilma: Vitória e Mateus

Vitória e Mateus João Gabriel e João Pedro: Dani e Diego

Dani e Diego Eva e Renata: Dani e Diego

Dani e Diego Gracyanne Barbosa e Giovanna: Diogo Almeida e Vilma

Diogo Almeida e Vilma Gabriel e Maike: Diego e Dani

Diego e Dani Diego Hypolito e Daniele Hypolito: Maike e Gabriel

Maike e Gabriel Guilherme e Joselma: Gracyanne e Giovanna

Gracyanne e Giovanna Marcelo e Arleane: Vitória e Mateus

Repercussão da eliminação de Arleane e Marcelo

A eliminação de Arleane e Marcelo gerou grande repercussão entre os fãs do programa. Nas redes sociais, muitos comentaram sobre a intensidade da disputa e a surpresa com o resultado. O casal deixou a casa emocionado, agradecendo ao público pela oportunidade de participar do reality.

Próximos passos no BBB 25

Com a saída de Arleane e Marcelo, a competição segue com 22 participantes. O jogo agora ganha ainda mais intensidade, e as alianças estão sendo postas à prova em meio às estratégias e votos. A expectativa é que novas reviravoltas movimentem a casa nos próximos dias.

O impacto da liderança de Vinícius e Aline

A liderança de Vinícius e Aline foi determinante para a formação do Paredão. Além de indicarem duas duplas, a decisão deles acabou influenciando diretamente o rumo do jogo. A eliminação de Arleane e Marcelo mostrou como os líderes têm poder para moldar a dinâmica dentro da casa.

Estratégias e alianças em evidência

O BBB 25 já começou com alianças fortes e estratégias em andamento. A votação no confessionário revelou preferências claras, com algumas duplas já se destacando como alvos recorrentes. Será interessante observar como essas dinâmicas se desenvolverão nas próximas semanas.

O que esperar da próxima semana?

Com a saída de Arleane e Marcelo, o jogo está ainda mais imprevisível. A nova liderança poderá mudar completamente os rumos da competição, e as rivalidades começam a ficar mais evidentes. Fique atento às novidades e acompanhe quem será o próximo alvo no reality.

Expectativas

A eliminação de Arleane e Marcelo no BBB 25 marca um momento importante nesta edição do reality show. Com o público cada vez mais engajado, as expectativas para as próximas semanas são altas. Continue acompanhando para descobrir quem sairá do BBB nas próximas eliminações e quais serão as novas reviravoltas do programa.