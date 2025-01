“Quero estar junto do Estado”, diz prefeito de Alfredo Chaves

Eleito em outubro de 2024 como o prefeito mais novo do Espírito Santo, Hugo Luiz Picoli Meneghel, filiado ao partido de centro-direita Progressistas, tem apenas 26 anos. No entanto, sua jovialidade não tem sido empecilho para que sua trajetória política seja marcada pelo conhecimento e habilidade, tanto como vereador quanto agora, como chefe do poder Executivo de Alfredo Chaves.

Com 5.779 votos (58,05%), o advogado, natural de Vitória, foi eleito pela coligação Renovação e Juventude, ao lado de seu vice-prefeito, Cleber Bianchi (PSDB). Nos próximos quatro anos, Hugo Luiz comandará o município de Alfredo Chaves, que, segundo o IBGE, possui 13.836 habitantes e está localizado na região das Montanhas Capixabas.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Hugo Luiz falou sobre os desafios enfrentados ao assumir a Prefeitura e sobre os projetos que buscam destacar as potencialidades de Alfredo Chaves para o Espírito Santo, com o apoio do governador Renato Casagrande e do vice, Ricardo Ferraço.

Responsabilidade

Segundo Hugo Luiz, ter sido eleito prefeito com uma votação expressiva representa uma grande responsabilidade diante dos desafios. “É muito gratificante ter recebido essa votação expressiva. Ser o prefeito mais jovem traz uma grande responsabilidade, principalmente para as pessoas da minha faixa etária, que estarão observando isso de perto. Estamos com a expectativa de realizar um grande trabalho. Desde que assumi, tenho acordado cedo e ido dormir tarde, buscando melhorias para nosso município. É uma honra servir à comunidade de Alfredo Chaves.”

O prefeito pontou que tem sido um trabalho árduo nestes primeiros dias de governo. “Isso porque estamos com um concurso público em andamento e vigente, e temos tido todo o cuidado de chamar os concursados para tomar posse. Ao mesmo tempo, precisamos realizar algumas contratações para garantir a continuidade de serviços essenciais, como saúde e educação. O RH está sobrecarregado, trabalhando aos trancos e barrancos. A Secretaria de Administração e Finanças está empenhada”.

Honrando os compromissos

Diante do cenário financeiro encontrado, o prefeito destacou que sua equipe está honrando os compromissos de pagamento da gestão anterior, que possuem os devidos atestes dos fiscais. No entanto, valores não registrados têm surgido constantemente, e uma comissão criada está avaliando cada caso individualmente.

“Estamos honrando os compromissos de pagamento da administração anterior que possuem os devidos atestes. Temos uma comissão analisando esses pagamentos, e, para os serviços efetivamente prestados, estamos agilizando os pagamentos para que fornecedores e prestadores possam receber em dia. Estamos segurando alguns pagamentos que não possuem formalização adequada para uma análise mais detalhada. É muita coisa ao mesmo tempo. Estamos conduzindo novos processos licitatórios, como transporte e merenda escolar, além da manutenção do maquinário. A agenda tem sido tumultuada, mas necessária neste momento para organizar a casa nos primeiros dias”, disse.

Experiência na área pública

Antes de ser eleito prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz ocupou uma cadeira no Legislativo municipal e, por isso, compreende a importância da parceria entre os poderes.

“Nossa parceria com o presidente da Câmara tem sido muito boa. Josimar Piumbini (Republicanos) foi o vereador mais votado, tem o respaldo da população e está conduzindo muito bem o processo. Ele está colocando os projetos para votação e entende que alguns precisam ser aprovados com certa urgência, como foi o caso da reestruturação administrativa e a criação da comissão de licitação. São projetos obrigatórios e urgentes. Ele compreendeu essa necessidade, colocou em votação, e os vereadores também entenderam, aprovando por ampla maioria”.

Potencial turístico

Entre suas prioridades para viabilizar melhorias em Alfredo Chaves, Hugo Luiz destaca o potencial turístico do município, que, além de estar localizado na região das Montanhas, está a poucos quilômetros do Litoral Sul.

“Nosso compromisso é melhorar primeiramente a divulgação institucional, em parceria com as secretarias, para ampliar essa visibilidade. Vamos promover nossas paisagens naturais, as pousadas, os destinos gastronômicos, enfim, todas as potencialidades que nosso município tem a oferecer aos visitantes.”

Melhorias

Buscando o apoio do governo do Estado, o prefeito quer realizar melhorias nos pontos turísticos, com o objetivo de alavancar a geração de emprego e renda.

“Vamos melhorar as estruturas físicas, pleiteando calçamentos junto ao governo do Estado, especialmente para a rampa de voo livre, por meio do programa Caminho do Turismo, junto ao secretário estadual Filipe Lemos, que tem feito um excelente trabalho, nos recebido muito bem e está empenhado nessa demanda. Com melhorias estruturais, divulgação institucional e melhor sinalização, esperamos que o turismo de Alfredo Chaves possa crescer, gerando mais emprego e renda. Temos trabalhado firmemente nisso. Nosso secretário já garantiu o valor necessário para a construção de um portal de entrada no município. Vamos reformular a entrada da cidade para quem chega pela ES-146, vindo da BR-101”, frisou.

Apoio da Assembleia

Hugo Luiz destacou que durante as eleições de 2024 contou com o apoio de diversos parceiros da Assembleia Legislativa, entre eles os deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB), Alexandre Xambinho (Podemos) e o presidente da Casa de Leis, Marcelo Santos (União). Já na bancada federal, também teve o apoio do deputado Da Vitória (Progressistas), líder da bancada capixaba, e do deputado Messias Donato (PL).

“Todas essas parcerias foram importantes durante a campanha. Sou Progressista, um partido de centro-direita, mas entendemos que é preciso somar esforços. Inclusive, o secretário da Sedurb, Marcos Soares, que é do PP, e faz parte do governo Casagrande”, ressaltou.

Portas abertas no Estado

Após o pleito eleitoral de 2024, o prefeito busca agora consolidar a parceria com o governo do Estado, que, segundo ele, já se mostrou receptivo tanto por parte de Renato Casagrande quanto pelo vice-governador, Ricardo Ferraço.

“Esperamos construir grandes parcerias com Renato Casagrande, um governo que merece aplausos pelos investimentos realizados em todos os municípios. Queremos ampliar essa parceria para entregar melhores condições de vida aos nossos cidadãos. Quero estar junto do governo do Estado para atrair esses investimentos. Em 2026 teremos eleições, e, com essa parceria, caminharemos juntos. Sempre disse isso: terminou a eleição, é hora de agir de forma harmoniosa. Precisamos ser parceiros das instituições, é isso que seremos. Vamos manter as contas e certidões em dia e buscar as grandes parcerias que nossa cidade precisa. O governador e o vice têm sido solícitos e abriram as portas do governo para nós”, concluiu o prefeito Hugo Luiz.

Veja o vídeo: