Recorde: saca de café é leiloada por R$ 29 mil no Caparaó

O leilão dos cafés especiais dos cafeicultores associados à Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem), superou 2024. A saca de 60 quilos foi arrematada por R$ 29 mil reais. No ano anterior o valor pago foi R$ 23.500.

“Temos, todos os anos, a missão de conseguir um valor ainda melhor pela saca de café ganhadora do concurso, que no ano anterior. Em 2024 o valor pago foi vinte e três mil e quinhentos reais, número difícil de bater, mas nós conseguimos. Me sinto com a missão cumprida”, disse o Presidente da Aprupem.

