Representante da ONU elogia preparativos e empenho para COP30

Uma delegação com dez especialistas de alto nível da Organização das Nações Unidas (ONU) está em Belém, no estado do Pará, em missão para acompanhar os preparativos para a 30ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro.

No primeiro dia de visitas de campo, o grupo se reuniu com representantes dos comitês organizativos dos governos federal, do estado e município. Ao longo da semana, a missão conhecerá a infraestrutura hoteleira, o planejamento de logística, transporte, segurança pública e infraestrutura de saúde.

