Resultado da Lotofácil: apostas do ES faturam prêmio

O concurso da Lotofácil 3286 foi realizado nesta terça-feira (6) e, como esperado, trouxe ótimas premiações para os apostadores. Nesse sentido, o sorteio revelou os seguintes números: 01-04-05-06-07-08-11-13-14-18-20-21-23-24-25. Além disso, com o prêmio principal distribuído para três apostas vencedoras, o montante para 15 acertos foi de R$ 632.757,06 por bilhete premiado. Portanto, confira todos os detalhes sobre os ganhadores e a divisão das premiações.

Além disso, das três apostas que faturaram o prêmio máximo de 15 acertos, outras 303 apostas também alcançaram 14 acertos e receberam R$ 1.876,58 cada. Por isso, confira a divisão completa:

As três apostas que conquistaram o prêmio principal foram feitas nas seguintes localidades:

Cada um dos ganhadores levou o prêmio de R$ 632.757,06.

No Espírito Santo, várias cidades tiveram ganhadores com 14 acertos. Confira os destaques:

Cada uma dessas apostas simples recebeu R$ 1.876,58.

A próxima edição da Lotofácil, que será realizada nesta quarta-feira (7), portanto, tem uma estimativa de prêmio acumulado no valor de R$ 1.700.000,00. Assim sendo, faça sua aposta e fique atento aos resultados!

