Resultado da Mega-Sena: apostas do Sul do ES faturam prêmio

O sorteio da Mega-Sena 2811, realizado neste sábado (4), não teve ganhadores na faixa principal de seis acertos. O prêmio acumulado está estimado em R$ 8,5 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (7). As dezenas sorteadas foram: 08-27-36-37-39-45.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal de premiação, 24 apostas acertaram cinco números e garantiram o prêmio de R$ 85.719,03 cada uma. Além disso, 2.225 apostas acertaram quatro números, recebendo R$ 1.320,87 cada.

Apostas ganhadoras com 4 acertos no Espírito Santo

O Espírito Santo registrou diversas apostas ganhadoras na faixa de quatro acertos, cada uma levando o prêmio de R$ 1.320,87 . Confira os municípios onde registrou-se apostas ganhadoras no Sul do Estado:

Alegre/ES – Lotérica Nunes (física, simples).

– Lotérica Nunes (física, simples). Cachoeiro de Itapemirim/ES – Loteria Aeroporto e Loteria Novo Parque (ambas físicas, simples).

– Loteria Aeroporto e Loteria Novo Parque (ambas físicas, simples). Itapemirim/ES – Loterias Show de Bola (física, simples).

– Loterias Show de Bola (física, simples). Marataízes/ES – Loterias Century 21 (física, simples).

– Loterias Century 21 (física, simples). Vargem Alta/ES – Loteria Vargem Alta (física, simples).

Essas apostas reforçam a sorte dos capixabas nos concursos da Mega-Sena.

Prêmio acumulado: R$ 8,5 milhões na próxima edição

Como ninguém acertou os seis números neste sorteio, o prêmio principal, portanto , segue acumulado. Assim , a expectativa é de que o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 7 de janeiro, por sua vez , distribua cerca de R$ 8,5 milhões.

Além disso , a Mega-Sena continua sendo uma das loterias mais populares do Brasil, atraindo apostadores em busca de mudar de vida. Desta forma , para concorrer, as apostas podem ser realizadas até às 19h do dia do sorteio em loterias ou no site oficial da Caixa Econômica Federal.

Como aumentar as chances de ganhar?

Para os apostadores que desejam testar o sorteio no próximo concurso, vale considerar algumas estratégias, como a formação de bolões ou a escolha de números que aparecem com maior frequência nos sorteios anteriores. Entretanto, é importante lembrar que a Mega-Sena é baseada no acaso, e todos os números têm chances iguais de serem sorteados.

Fique atento às novidades e resultados da Mega-Sena! Continue acompanhando as informações para não perder a oportunidade de comemorar a próxima grande vitória.