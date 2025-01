Resultado da Quina concurso 6636; veja os números

O concurso 6636 da Quina foi realizado nesta segunda-feira (20). Com um acumulado significativo, muitos apostadores aguardavam ansiosamente os resultados. Confira abaixo os detalhes sobre os números sorteados, premiações e informações adicionais para quem participou do sorteio.

Números sorteados na Quina 6636

Os cinco números sorteados no concurso 6636 foram:

02 – 22 – 31 – 35 – 53

Embora a expectativa de ganhadores fosse alta, o prêmio principal acumulou novamente.

Premiação detalhada do concurso 6636

5 acertos : Não houve ganhadores, e o prêmio acumulou.

: Não houve ganhadores, e o prêmio acumulou. 4 acertos : 103 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 6.750,50 cada.

: 103 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 6.750,50 cada. 3 acertos : 7.681 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 86,21 cada.

: 7.681 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 86,21 cada. 2 acertos: 181.407 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 3,65 cada.

O prêmio principal segue acumulado, e a estimativa para o próximo sorteio, na terça-feira, 21 de janeiro de 2025, é de R$ 17.500.000,00.

Como funciona a Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Os sorteios são realizados de segunda a sábado, e ganha quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números, com valores de prêmio progressivos conforme a quantidade de acertos.

Acumulação de prêmios

Quando não há ganhadores na faixa principal (5 acertos), o valor do prêmio acumula para o sorteio seguinte. Essa dinâmica aumenta a expectativa e atrai mais participantes, especialmente em concursos com premiações elevadas.

Estratégias comuns entre apostadores

Entre as estratégias mais populares estão:

Escolha de números sequenciais ou padrões específicos.

Utilização de datas comemorativas , como aniversários.

, como aniversários. Apostas em grupos, que permitem ampliar as combinações.

Essas técnicas podem aumentar as chances de acerto, embora não garantam vitórias.

Como resgatar os prêmios da Quina

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas credenciadas, para valores até R$ 1.903,98, ou em agências da Caixa Econômica Federal para montantes superiores. É importante apresentar o bilhete original e um documento de identidade oficial com foto.

Expectativas para o próximo sorteio

Com o acumulado de R$ 17.500.000,00, o concurso 6637 promete atrair ainda mais apostas. O prazo para registrar sua aposta é até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Fique atento aos próximos resultados e boa sorte! Acompanhe as atualizações diárias sobre a Quina para não perder nenhuma oportunidade.