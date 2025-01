Resultado da Quina: única aposta fatura bolada de R$ 19 milhões

O concurso 6638 da Quina foi realizado nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Com um acumulado expressivo, o sorteio trouxe grandes expectativas para os apostadores. Abaixo, confira os números sorteados, as premiações e como funciona o jogo da Quina.

Números sorteados na Quina 6638

Os cinco números sorteados no concurso 6638 foram:

13 – 26 – 40 – 57 – 75

Desta vez, houve uma aposta ganhadora na faixa principal, levando um dos maiores prêmios dos últimos sorteios.

Premiação detalhada do concurso 6638

5 acertos : 1 aposta ganhadora, com prêmio de R$ 19.253.050,14.

: 1 aposta ganhadora, com prêmio de R$ 19.253.050,14. 4 acertos : 88 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 8.808,31.

: 88 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 8.808,31. 3 acertos : 7.266 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 101,59 cada.

: 7.266 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 101,59 cada. 2 acertos: 184.547 apostas ganhadoras, levando R$ 4,00 cada.

Como funciona o jogo da Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, operada pela Caixa Econômica Federal. Para participar, o apostador deve escolher entre 5 e 15 números em um volante que apresenta 80 opções. Os sorteios ocorrem de segunda a sábado, e é possível ganhar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números.

Dinâmica das premiações

Os prêmios da Quina variam conforme a quantidade de acertos. Enquanto o montante maior é reservado para os acertadores da faixa principal (5 números), também há valores atrativos para as demais faixas. Caso não haja ganhadores na principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio.

Procedimentos para resgatar prêmios

Portanto, os ganhadores podem retirar os valores em casas lotéricas credenciadas para quantias até R$ 1.903,98. No entanto, prêmios superiores devem ser resgatados diretamente em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identidade oficial.

Expectativas para os próximos sorteios

Com o sorteio 6638 tendo um ganhador na faixa principal, o acumulado retorna ao valor inicial no próximo concurso. Dessa forma, apostadores interessados podem realizar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Portanto, acompanhe os resultados da Quina e não perca nenhuma novidade. Boa sorte!