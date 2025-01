Resultado da Quina: veja os números sorteados e os ganhadores

O concurso Quina 6623, realizado neste sábado (4), trouxe novas oportunidades para os apostadores de todo o Brasil. O sorteio revelou os números vencedores: 27, 51, 52, 54 e 65. Confira abaixo todos os detalhes sobre o resultado da Quina 6623, incluindo os valores das premiações e os ganhadores.

Premiação Principal: 5 Acertos

Uma aposta realizada na cidade de São Francisco de Goiás (GO) foi a única vencedora com os 5 acertos e levará o prêmio de R$ 2.386.755,83. A vitória individual reforça a emoção e a possibilidade de transformar vidas com as apostas na Quina.

Além disso, para o próximo concurso, a ser realizado em 06/01/2025, a estimativa de prêmio é de R$ 600.000,00. A sorte pode estar ao seu lado no próximo sorteio!

Outras Faixas de Premiação

Mesmo sem acertar todos os números, milhares de apostadores conseguiram premiações significativas no concurso. Confira os resultados por faixa de acerto:

4 acertos : 40 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 10.011,30 .

: 40 apostas ganhadoras, cada uma recebendo . 3 acertos : 3.570 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 106,82 .

: 3.570 apostas ganhadoras, com prêmio individual de . 2 acertos: 86.670 apostas ganhadoras, garantindo R$ 4,40 cada.

Esses valores mostram que a Quina é uma excelente oportunidade para todos os perfis de apostadores.

Números Sorteados e Detalhes

Os números sorteados na Quina 6623 foram: 27, 51, 52, 54 e 65. A loteria segue sendo uma das modalidades preferidas dos brasileiros, especialmente por oferecer chances de premiação em diferentes faixas de acertos.

Com a aposta vencedora saindo de São Francisco de Goiás, o estado de Goiás se destaca mais uma vez entre os grandes ganhadores da Quina.

Prepare-se para o Próximo Sorteio

Se você não foi um dos premiados na Quina 6623, não desanime! O próximo sorteio, com estimativa de R$ 600.000,00, pode ser a sua vez de ganhar. Aposte, confira os resultados e fique atento às atualizações dos concursos da Quina. A sorte pode sorrir para você no próximo sorteio!