Resultados Loterias Caixa: veja quem ganhou na Quina de hoje

O resultado da Quina 6634 foi divulgado na noite deste sábado, 18 de janeiro de 2025, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo. O concurso revelou os seguintes números: 63 – 49 – 13 – 38 – 66. A loteria, famosa por premiar apostadores em diversas faixas de acerto, continua atraindo milhões de brasileiros em busca da chance de mudar de vida.

Como funciona a Quina?

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil. Para jogar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou os 5 números sorteados (quina). Quanto mais números escolhidos na aposta, maiores as chances de ganhar, mas o valor do bilhete também aumenta proporcionalmente.

Sistema de premiação da Quina

O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem os 5 números sorteados. Além disso, a Quina oferece prêmios menores para aqueles que acertarem 2, 3 ou 4 números. Os valores variam de acordo com a arrecadação total e o número de ganhadores em cada faixa de premiação.

Vale lembrar que, caso ninguém acerte a quina, o valor acumula para o próximo sorteio, aumentando ainda mais a expectativa entre os jogadores.

Probabilidades de ganhar na Quina

As chances de ganhar o prêmio principal da Quina dependem do número de dezenas escolhidas. Por exemplo, uma aposta simples, com 5 números, tem a probabilidade de 1 em 24.040.016 de acertar todos os números. Por outro lado, quem aposta com 15 números reduz essa probabilidade para 1 em 8.005.

Ainda assim, apesar das baixas chances de acerto, a Quina é atraente, pois permite apostas mais acessíveis e oferece premiações em diversas faixas.

Apostas e modalidades diferenciadas

Além da aposta simples, a Quina oferece modalidades como o bolão, que permite que grupos de pessoas dividam o custo das apostas e, em caso de vitória, também dividam os prêmios. Outra opção é a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números de forma aleatória, e a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.

Quem ganhou na Quina de hoje?

Até o momento, a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve ganhadores no prêmio principal do resultado da Quina 6634. Caso ninguém tenha acertado os 5 números, o valor do prêmio acumulará para o próximo sorteio, aumentando as expectativas.

Os resultados completos, com a quantidade de ganhadores em cada faixa de premiação e os valores distribuídos, podem ser consultados no site oficial da Caixa ou em casas lotéricas autorizadas.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina acontecerá na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, tanto presencialmente, nas lotéricas, quanto online, pelo site oficial ou aplicativo da Caixa.

Com o resultado da Quina 6634 divulgado, fica a expectativa para saber quem será o próximo sortudo (ou sortudos) a levar o prêmio principal. Não perca a oportunidade de tentar a sorte e boa aposta!