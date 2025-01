Roma x Eintracht Frankfurt ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), Roma e Eintracht Frankfurt se enfrentam, em confronto válido pela 8ª rodada da Europa League. Contudo, onde assistir Roma x Eintracht Frankfurt ao vivo?

A partida, que será realiza no Stadio Olimpico, em Roma, na Itália, contará com transmissão da Band (TV aberta) e também, CazeTV (Youtube).

A Roma chega para o confronto no embalo de sua última vitória, contra a Udinese, por 2 a 1, em confronto válido pela Série A Italiana. No momento, o time italiano ocupa a 21ª colocação da fase classificatória da Europa League, com apenas 9 pontos conquistados.

Já o Frankfurt, vem de empate com o Hoffenheim, em 2 a 2, pela 19ª rodada da Bundesliga. Atualmente, o Eintracht Frankfurt ocupa a 2ª colocação da Europa League, com 16 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Claudio Ranieri: Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Manu Koné, Evan NDicka, Zeki Celik, Mile Svilar, Mats Hummels, Alexis Saelemaekers, Angelino.

Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Manu Koné, Evan NDicka, Zeki Celik, Mile Svilar, Mats Hummels, Alexis Saelemaekers, Angelino. Dino Toppmöller: Mario Götze, Hugo Ekitike, Hugo Larsson, Ellyes Skhiri, Tuta, Robin Koch, Kevin Trapp, Rasmus Kristensen, Arthur Theate, Ansgar Knauff, Can Uzun.

Ficha técnica de Roma x Eintracht Frankfurt

Data: 30 de janeiro (quinta-feira)

30 de janeiro (quinta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Stadio Olimpico, em Roma, na Itália

Stadio Olimpico, em Roma, na Itália Onde assistir: Band (TV aberta) e CazeTV (Youtube)